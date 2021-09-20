Видео дня: в Ленобласти поймали северное сияние через облака

«Мы выбрали дуб, как просто место встречи нескольких увлеченных людей. Без особой надежды на сияние. Но вера же умирает последней. <…> Сквозь облака были видны яркие переливы, как будто мы заглядываем в окна чьего-то жилища, в котором полыхает огонь от камина, только зеленого цвета», — говорится в описании к видео.

Также в описании к ролику наблюдательница пошутила, что «в эту ночь жители Ленобласти могли слышать плач четырех взрослых людей, которые так ошиблись в выборе места для наблюдения».

Северное сияние — частое явление в Петербурге и Ленобласти. И многие пытаются охотиться за ним, чтобы получить лучшие кадры. Своими лайфхаками поделились фотографы. Вот где чаще всего можно встретить свечение под Петербургом, как его «ловить» и с какими сложностями можно столкнуться.