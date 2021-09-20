Ночью почти «ноль», вместо дождей — ветрено и прохладно: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 сентября, влияние на синоптическую ситуацию в Петербурге сохранит антициклон с севера — при облачной с прояснениями погоде дождей не ожидается, при этом будет ветрено и прохладно. Температура воздуха в городе составит +8…+10, по области +6…+11 — это на 4-5 градуса ниже климатической нормы. Ветер ожидается восточный, порывистый — до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 21 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, а пригородах местами до нуля, днем +8…+10. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В среду, 22 сентября, в Петербурге также переменная облачность и без существенных осадков, ветер северо-восточный слабый. В ночное время суток +3…+5 градусов, в пригородах местами до нуля, днем воздух прогреется до +10…+12. Атмосферное давление будет понижаться.