Для отреставрированных тамбурных дверей в парадной бывшего доходного дома Шведерского на углу Большой Пушкарской улицы, 47 и Каменноостровского проспекта, 32 подобрали дореволюционные ручки. Реставраторы сделали разделку под дуб тамбура и внутренних дверей, как говорят в фонде «Внимание», так было и изначально: внешние двери были выполнены из дуба и покрыты лаком, а тамбур сделан из лиственницы с имитацией текстуры дуба — это удешевляло стоимость работ.

В ближайших планах фонда — заменить внешнюю металлическую дверь на дубовую.

Доходный дом Э. Г. Шведерского был построен в 1986-1900-х годах по проекту архитектора Владимира Петровича Цейдлера в стиле эклектика. Фасад облицован желтоватым кирпичом, угол дома украшен башенкой со шпилем. До 1917 года здесь размещался винный погреб купца 2-й гильдии Вольдемара Карловича Якобсона, учредившего в 1896 году торговый дом «Бордосский погреб». Квариру №19 в 1910-х годах занимал кружок поэтов «Вечера Случевского». В 1998 году здесь открылся на тот момент второй частный музей Петербурга — Музей граммофонов.