Вход на станцию метро «Невский проспект» ограничат в вечерний час пик

Вход на станцию метро «Невский проспект» ограничат в вечернее время. В течение двух месяцев там будут ремонтировать эскалатор.
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Ekaterina__T / Shutterstock.com
В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменится режим работы вестибюля №2 станции метро «Невский проспект» — выход на канал Грибоедова. С 21 сентября по 25 ноября по рабочим дням с 18:30 до 19:30 часов вход в вестибюль ограничен.
Как отмечают в пресс-службе петербургской подземки, при необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока.
Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.
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