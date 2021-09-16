Вход на станцию метро «Невский проспект» ограничат в вечерний час пик

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменится режим работы вестибюля №2 станции метро «Невский проспект» — выход на канал Грибоедова. С 21 сентября по 25 ноября по рабочим дням с 18:30 до 19:30 часов вход в вестибюль ограничен.

Как отмечают в пресс-службе петербургской подземки, при необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.