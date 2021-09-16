Новое похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде в европейской части России

Отклонения от климатической нормы составят 2–5 градусов. Это продлится до понедельника включительно практически на всей территории центральной части РФ за исключением южных регионов. Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около 2 градусов, а уже в субботу — до 4–5 градусов.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов поручил к 17 сентября подключить к теплу все жилые дома в городе. По нормативу отопительный сезон в Петербурге начинается после пяти дней со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов. Хотя это требование еще не выполнено, Беглов поручил управляющим компаниям и федеральным учреждениям как можно скорее подключить к теплу жилые здания.

А еще в Сольном опубликовали список номеров телефонов для каждого района, куда можно позвонить, чтобы в доме включили отопление.

А еще осень берет верх над остатками тепла: температурный фонд в Петербурге стабильно ниже нормы, на Ленинградскую область надвигаются первые заморозки. Рассказываем, какая погода ждет горожан до конца рабочей недели.