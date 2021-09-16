В Петербурге появился первый в мире Центр изучения постковидного синдрома

Медики будут работать вместе с израильскими коллегами. Они сосредоточат внимание на аутоиммунных заболеваниях, которые активизируются у переболевших COVID-19. Сейчас специалисты ставят задачу по снижению рисков осложнений после болезни, сообщили в пресс-службе вуза.

Аутоиммунные заболевания есть у 20% населения земного шара, но сейчас появился новый фактор их возникновения — это COVID-19. Коронавирус способствует развитию по меньшей мере 18 аутоиммунных заболеваний. Другой фактор их возникновения — состояние после перенесенной коронавирусной инфекции, постковидный синдром, который также является аутоиммунным.

Для постковидного синдрома характерны постоянная усталость, ухудшение концентрации и памяти, головные и мышечные боли, поверхностное дыхание, бессонница. У 20% пациентов эти симптомы сохраняются в течение трех месяцев и более.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства».

А еще в Росздравнадзор поступило семь тысяч сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса, рассказала глава ведомства Алла Самойлова. По ее словам, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных. То есть от общего количества это минимальная доля.