В тоннелях петербургского метрополитена заработал скоростной мобильный интернет

Проект реализован согласно подписанному соглашению о совместном строительстве инфраструктуры. По этому соглашению «Билайн» построил сеть на Кировско-Выборгской и Невско-Василеостровской линиях, МТС обеспечила покрытие на Московско-Петроградской и Правобережной линиях. В результате обмена доступом к построенным участкам клиенты операторов пользуются сервисами мобильной связи в перегонах метро протяженностью 185 километров.

Установленное в тоннелях четырех из пяти линий петербургской подземки оборудование позволяет в дальнейшем перейти на стандарт 5G. Сейчас пользователи сети в метро могут использовать технологию VoLTE (Voice over LTE), обеспечивающую высокое качество передачи голоса, а также позволяющую одновременно разговаривать и пользоваться мобильным 4G.

Напомним, первую пользовательскую сеть 5G в Петербурге развернули и запустили в мае 2021 года. Пока «поймать» сигнал пятого поколения сотовой связи могут только пользователи МТС. Незадолго до этого ФАС разрешила операторам заключать соглашения по построению сетей связи 5G. По мнению ведомства, достигнутое соглашение — это «возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения». Первым же городом России с сетью мобильной связи пятого поколения стал Кронштадт.