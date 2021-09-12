На Синопской набережной появился стрит-арт с изображением Александра Невского в честь его 800-летия

Кроме того, в ночь с 11 на 12 сентября прошло лазерное шоу на Троицком мосту. Оно началось в 01:20. Зрителям показали историю великого князя Александра Невского.Также сегодня в Петербурге прошел крестный ход в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского — впервые с 2019 года. Праздничную литургию и малый крестный ход возглавил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.