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На Синопской набережной появился стрит-арт с изображением Александра Невского в честь его 800-летия

На Синопской набережной, 24 неизвестные художники изобразили полководца Александра Невского — в честь 800-летия со дня рождения. 

Кроме того, в ночь с 11 на 12 сентября прошло лазерное шоу на Троицком мосту. Оно началось в 01:20. Зрителям показали историю великого князя Александра Невского.Также сегодня в Петербурге прошел крестный ход в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского — впервые с 2019 года. Праздничную литургию и малый крестный ход возглавил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Напомним, ранее под мостом Бетанкура в Петроградском районе появилось стрит-арт-изображение Сергея Довлатова. Его в рамках фестиваля «День Д» создали художники Стас Багс и Миша Верт.

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