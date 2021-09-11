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На проспекте Большевиков на месте пустыря появился сквер в скандинавском стиле

На проспекте Большевиков на месте бесхозного пустыря открыли сквер в скандинавском стиле. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

  • Фото: пресс-служба Смольного

По словам губернатора города Александра Беглова, после многочисленных жалоб от жителей власти решили благоустроить территорию и создать здесь сквер. Общественное пространство выполнено в скандинавском стиле. На месте обустроили зоны отдыха для детей и взрослых, открыли детскую игровую площадку, а также установили сцену для массовых мероприятий. Есть пешеходные зоны, установлены скамейки. Высажены кустарники, сделаны цветники. В ближайшие дни будут высажены еще полторы тысячи кустарников, четыре с половиной тысячи цветов, деревья. Выбирать название сквера будут местные жители, добавил Беглов.

В 2019 году бесхозный участок был включен в список территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения. На его благоустройство в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальному образованию «Невский округ» было выделено 21,9 миллиона рублей.

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