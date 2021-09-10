Солист Мариинки приходит в себя после полуторамесячной комы. Давид Залиев показал первое видео после болезни

Залеев впервые за долгое время прервал молчание. Он снял забавное видео, где зачитал настоящий рэп в присутствии своего питомца. Верный друг поддержал Залеева, вторив его исполнению.

Хоть пользователи Сети и отметили, что 32-летний Давид заметно похудел и выглядит бледным, были крайне рады его видеть. Несмотря ни на что, он находился в хорошем настроении.

Напомним, в середине мая заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, артист театра оперы и балета в Петербурге Давид Залеев получил тяжелые травмы при падении с элетросамоката.

Молодой человек перенес трепанацию черепа, и врачам пришлось ввести его в состояние искусственной комы. Поначалу прогнозы о его выздоровлении были неутешительные, но спустя полтора месяца танцор пришел в себя. Теперь он всеми силами пытается восстановиться.

Пока неизвестно, продолжит ли Залеев выступать в Мариинке и сколько времени уйдет на его полное восстановление.

Недавно МВД России предоставило данные, в которых сказано, что за семь месяцев 2021 года в России число ДТП с участием электросамокатов увеличилось на 66% — произошло 266 таких аварий. В них погибли восемь человек, в том числе и один ребенок.

А еще в Петербурге ужесточили ограничения в работе кикшерингов. В частности, скорость передвижения на электросамокатах ограничили до 20 км/ч на всей территории города, а в некоторых центральных зонах — до 10-15 км/ч. Также пополнился список адресов, где нельзя размещать электросамокаты.