Видео дня: альпака Шарлотка прогулялась по Ленинградскому зоопарку. Если встретите ее, только не напугайте!

Маленькую альпака Шарли смотрители Ленинградского зоопарка вывели на прогулку по территории. Она перестала бояться людей и с любопытством исследует местность даже в присутствии посетителей. Посмотрите, как юная альпака исследует территорию.
«Это большой шаг для такой маленькой красавицы, ведь раньше кроха была очень пугливой и соглашалась выходить, только когда на территории не было людей», — пишут в соцсетях зоопарка.
Теперь подросшая Шарлотка смело гуляет по территории под присмотром сотрудника зоопарка, и ее любопытный носик исследует каждую травинку и упавший лист. Малышка даже научилась перепрыгивать небольшие препятствия.
Если повезет, можно столкнуться с пушистой альпакой во время ее прогулок по зоопарку. Однако посетителей просят не пугать малышку, не подходить к ней слишком близко и всегда спрашивать у сотрудника, как правильно себя вести.
А на днях «Собака.ru» увидела, как медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка прыгает в воду за сладким арбузом — ее любимым угощением. Можете даже включить видео и составить ей компанию!
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