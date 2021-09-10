Видео дня: альпака Шарлотка прогулялась по Ленинградскому зоопарку. Если встретите ее, только не напугайте!

«Это большой шаг для такой маленькой красавицы, ведь раньше кроха была очень пугливой и соглашалась выходить, только когда на территории не было людей», — пишут в соцсетях зоопарка.

Теперь подросшая Шарлотка смело гуляет по территории под присмотром сотрудника зоопарка, и ее любопытный носик исследует каждую травинку и упавший лист. Малышка даже научилась перепрыгивать небольшие препятствия.

Если повезет, можно столкнуться с пушистой альпакой во время ее прогулок по зоопарку. Однако посетителей просят не пугать малышку, не подходить к ней слишком близко и всегда спрашивать у сотрудника, как правильно себя вести.

А на днях «Собака.ru» увидела, как медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка прыгает в воду за сладким арбузом — ее любимым угощением. Можете даже включить видео и составить ей компанию!