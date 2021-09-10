В субботу днем температура воздуха составит +19…21 градус, в воскресенье будет порядка +18…20 градусов. Ночью воздух прогреется не более, чем на 10 градусов, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Завтра, 11 сентября, в первой половине дня в Петербурге и Ленобласти возможны местами кратковременные дожди. Однако уже вечером в воскресенье с запада к нам придет активный фронт, который принесет в город уже существенные осадки.

А уже в начале следующей недели Петербург накроет циклон. Столбики термометров опустятся до +12 градусов и периодически будут идти дожди. По словам специалиста, возвращение тепла в город возможно, но пока предсказать точно нельзя.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 сентября в городе будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление растет. Днем температура будет доходить до +18 градусов.

Накануне на совещании в Смольном назвали вероятную дату запуска периодического протапливания в Петербурге. Если прогноз не изменится, то социальные объекты начнут обогревать 13 сентября. Правда пока подавать тепло планируют на социальные объекты: школы, больницы и т.д. А в жилые здания подавать тепло решает управляющая компания.

А еще петербуржцы призвали Беглова начать отопительный сезон. Они обратились к нему напрямую — в комментарии под постами губернатора во ВКонтакте.

И пока жители Петербурга ждут теплых батарей, спрос на обогреватели в городе быстро вырос. Ретейлеры наблюдают многократный рост продаж. За осень спрос на обогревательные приборы может вырасти на 15–20% по сравнению с прошлым годом.