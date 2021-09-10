Могилевский мост через канал Грибоедова отремонтируют. Движение по переправе ограничат

Движение транспортных средств на Могилевском мосту через канал Грибоедова ограничат в связи с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части. Ограничение будет действовать всего неделю — с 11 по 18 сентября.

Как отмечают в «Мостотресте», ремонт дорожного полотна выполняют сразу после открытия примыкающего к переправе участка набережной канала Грибоедова, который недавно капитально отремонтировали. Это поможет «продолжить благоустройство набережной и порадовать жителей Коломны».

Схему объезда можно посмотреть здесь.

Могилевский мост — автодорожный арочный мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе. Он расположен по оси Лермонтовского проспекта и соединяет Коломенский и Покровский острова. В 1905-1906-х годах по проекту инженера Лихачева был построен пешеходный деревянный мост. В 1911-191-х годах мост был перестроен в транспортный — это был деревянный свайный трехпролетный мост подкосной системы, длиной 49,6 метра и шириной 11,5 метра. В 1928 году мост был расширен до 19,5 метра с сохранением прежней конструкции. Во время блокады мост сгорел. Существующий мост был построен в 1951-1953-х годах по проекту инженера института «Ленгипроинжпроект» Блажевича и архитектора Красикова.