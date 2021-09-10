«Терминал» по-петербургски: студент из Италии уже неделю живет в транзитной зоне Пулкова

25-летний второкурсник петербургского Электромашиностроительного колледжа по имени Габриэле — сын итальянца и петербурженки. Он является второкурсником Электромашиностроительного колледжа и имеет учебную визу. Однако выйти из транзитной зоны ему мешает распоряжение правительства России о временном ограничении въезда в страну иностранных граждан.

В распоряжении есть «ковидный пункт», согласно которому учебные заведения должны предоставить на границу списки своих иностранных студентов, возвращающихся с зарубежной «удаленки» в российские аудитории. Однако, как пишет 47news, имени итальянца в этом документе не оказалось.

Помочь итальянцу, оказавшемуся в ситуации героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал», пытаются юристы. «Есть коридор, по которому прилетающие пассажиры проходят, есть лавки. Вот и все условия. И так неделю. Получается, что авиакомпания может вас за ваши же деньги чуть ли не насильно вывезти обратно. Он же не какой-то чемодан. При этом парень ничего не нарушил. В России он не находится. Документы у него все в порядке. Вчера ездила к начальнику пограничников, еле прорвалась, объяснила ситуацию», — рассказала юрист Юлия Тарасова.