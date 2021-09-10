Смольный: Петербург может достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19 за месяц

«Мы в ближайшее время подойдем к цифре 60%. И можно будет говорить о коллективном иммунитете. Я думаю, что в ближайший месяц», — заявил накануне вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. По данным на 9 сентября, первую дозу вакцины от коронавируса получили 1 507 439 человек, закончили цикл вакцинации 1 517 533. Запас вакцины составляет 661 111 доз.

По данным Эргашева, Петербург уже вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. «Ситуация напряженная, стабильная. Были элементы некоторого снижения, но сейчас можно говорить о плато», — отметил он.

Напомним, к середине июня данное исследование показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города. Спустя месяц были озвучены результаты первого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2 — около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно.

К середине августа коронавирусом переболели менее 13% петербуржцев. У большинства сохранялись антитела. По результатам третьего этапа исследования выяснилось, что к концу 2020 года минимум миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии. В марте 2021-го стало известно, что за год пандемии новой коронавирусной инфекции заболевание перенесли более 2,5 миллионов петербуржцев. Формируется коллективный иммунитет — антитела есть у более чем половины жителей Петербурга.

Ранее также стало известно, что в Петербурге антитела к коронавирусу есть у более чем половины всех жителей города. У подавляющего большинства из них положительных ответ на заболевание сохраняется как минимум 10 месяцев. Из 100 заболевших коронавирусом петербуржцев в среднем умирал один человек. При этом летальность среди мужчин была выше.