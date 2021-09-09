Водоросли, оленина и морошка: петербуржцы назвали любимые арктические продукты

Более половины респондентов (55,9%) заявили, что регулярно покупают северную морскую рыбу и морепродукты. Более 40% ввели в рацион пищевые водоросли. Четверть опрошенных приобретают речные виды северной рыбы.

Интересны петербуржцам и северные ягоды, например, морошка. Их покупают 43,7% опрошенных. Более 50% жителей города хотели бы покупать камчатского краба, но в реальности это делают только 15,2%. Треть горожан назвали среди самых известных продуктов Арктики оленину, но покупает этот деликатес только каждый десятый из опрошенных.

Большинство респондентов пожаловались на дефицит продуктов из Арктики в торговых сетях. Что касается непродовольственных товаров из Арктики, то больше всего людей интересуют ювелирные изделия из золота и алмазов: 10,9% опрошенных покупают данную продукцию и 39,9% собираются это сделать. Также популярна косметика из водорослей.

Россияне чаще отдают предпочтение органическим продуктам питания, нежели обычным. Продажи за год выросли на 13% в денежном выражении. Продажи органических продуктов по итогам 2020 года составили 192-194 миллиона евро — это на 15-18% больше, чем годом ранее.

А еще в Петербурге резко вырос спрос на обогреватели. Ретейлеры наблюдают многократный рост продаж. За осень спрос на обогревательные приборы может вырасти на 15–20% по сравнению с прошлым годом.