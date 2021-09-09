Без крестного хода, но с ограничениями движения. В Петербурге запретят проезд транспорта по некоторым улицам

Большой крестный ход, который проходит в Петербурге в День перенесения мощей святого князя Александра Невского, в этом году отменили из-за эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал первый заместитель председателя городского комитета по культуре Федор Болтин.
А еще к этому дню Смольный предупредил об ограничении движения транспорта по некоторым адресам. Вот список мест, где будет временно запрещен проезд автомобилей:
с 20:00 11 сентября до 22:00 12 сентября движение транспортных средств будет прекращено по боковому проезду на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского;
с 03:00 до 14:00 12 сентября движение транспортных средств будет прекращено по Невскому проспекту от дома № 175 до площади Александра Невского, а также по одноименной площади.
Напомним, с 1 октября Биржевой мост полностью закроют — как для автомобилей, так и пешеходов. Переправу ждет капитальный ремонт, планировать проведение которого начали еще в 2019 году.
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