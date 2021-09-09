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Чисто петербургское убийство: Пушкина и Гончарову зарезали в их собственной квартире

Сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя Петербурга, которого подозревают в убийстве семейной пары, сообщает местное управление СК. Этот инцидент мог пройти незамеченным, если бы не фамилии погибших супругов — Пушкин и Гончарова.

Преступление произошло в конце августа в доме супругов. Во время застолья гость поссорился с хозяевами и забил ножом 43-летнюю Гончарову и 31-летнего Пушкина. После этого подозреваемый скрылся.

Наталья Гончарова была женой Александра Пушкина, они жили в Царском Селе и Петербурге. Из-за супруги у поэта произошел конфликт с французом Жоржем Дантесом. Мужчины провели дуэль, в результате которой Пушкин был смертельно ранен. На тот момент Дантесу было 25 лет — как и задержанному за убийство петербургской пары.

Напомним, что недавно задержали предполагаемых участников ритуального убийства, совершенного пять лет назад в Ленинградской области. Ими оказались Александр и Татьяна Перевозчикововы–Хмурые. Сейчас следователи просят суд арестовать подозреваемых.

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