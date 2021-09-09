Фото дня: в Петербурге собрались десятки Борисов Вишневских

Акцию «А какой Вишневский сегодня ты?» провели петербургские активисты. Они примерили на себя маски, чтобы «показать членам петербургский избирательной комиссии, как выглядит ситуация с двойниками Вишневского».

За место в Законодательном собрании Петербурга в этом году будут бороться сразу три Бориса Вишневских. В бюллетенях двое из них имеют схожие имена с «оригиналом» — Борисом Лазаревичем Вишневским: один Борис Геннадьевич, другой — Борис Иванович. Внешне кандидаты тоже похожи. Теперь в соцсетях придумывают лайфхаки, как отличить настоящего Бориса Вишневского, и даже делают мемы по этому поводу.

Борис Вишневский является депутатом Законодательного собрания Петербурга с 2011 года. В 2018 году по его инициативе безымянный сквер между домами №15 и №17 по Загородному проспекту получил имя писателя Сергея Довлатова. Вишневский выступал за установку мемориальной доски писателю-фантасту и своему другу Борису Стругацкому на фасаде дома №4 по улице Победы, где много лет прожил автор. Кроме того, в честь братьев Стругацких в Петербурге названа площадь в Московской районе — также по инициативе Вишневского.