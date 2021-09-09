Время для перекуса! Посмотрите, как медведица Хаарчаана прыгает в воду за арбузом 🍉

Как рассказали в Ленинградском зоопарке, для Хаарчааны арбузы — это лакомство, она получает по штуке один-два раза в неделю. Она с легкостью разламывает толстую кожуру, чтобы добраться до сладкой мякоти. Так зоопарк не только вносит разнообразие в рацион медведицы, но и обогащает среду ее обитания.

«Поэтому мы все время стараемся придумать хищнице развлечения. Можно предложить ей новую игрушку, или, как один из способов — дать необычную пищу. Например, арбуз. И вы тоже берите пример с Хаарчааны — не забывайте лакомиться сезонными фруктами и овощами!» — советуют в зоопарке.

А на обед Хаарчаана предпочитает свеклу — это ее любимый овощ. Ежедневно она получает около двух килограммов угощения и, как признаются сотрудники Ленинградского зоопарка, готова делать немыслимые и грациозные прыжки в воду за сладкой свеклой. Только посмотрите!