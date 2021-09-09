В Ленобласти отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

Согласно новому постановлению Дрозденко, требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей — в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, торговли, транспорта и других — теперь отменено. Вместо этого всем работодателям рекомендовано «принять необходимые меры для вакцинации». Это требование было введено в Ленобласти в июне. Также посещение МФЦ во всех районах теперь возможно без предварительной записи, но с обязательным использованием масок

Кроме того, медицинская помощь теперь во всех районах, независимо от зоны, будет оказываться по единым правилам. Пациентам необходимо выполнить одно из условий: предоставить справку о заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев, подтвердить прохождение полного курса вакцинации, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часов или заключение иммунологической комиссии о медотводе.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 64 797 человек, выздоровели 50 622, умерли 2 425. За минувшие сутки в регионе выявили 180 случаев заражения. По данным на 9 сентября, в Ленобласти вакцинацию от коронавируса прошли 537 359 человек.