Одно из самых теплых 9 сентября и «бабье лето»-однодневка: синоптики рассказали о погоде на конец рабочей недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой и местами вызовет небольшие дожди.

Температура воздуха в четверг, 9 сентября, в Петербурге составит +16…+18 градусов, по области прогреется до +15…+20. «Яндекс» обещает еще больше — до 19 градусов выше нуля в черте города.

Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 9 сентября в Петербурге паcмурно — от +7 до +18 градусов в течение суток. Самое холодное 9 сентября выдалось в 1968 году — 1 градус ниже нуля в дневное время, а самое теплое в 2014 году — +23 23.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 10 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов пройдет дождь, днем преимущественно без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, местами до +6, днем +15…+17.

В субботу, 11 сентября, также облачно с прояснениями, зато обойдется без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юг-западный и западный 3-8 метров в секунду. В ночное время суток все так же +9…+11 градусов с понижением до +6, а вот днем в Петербург заглянет «бабье лето»-однодневка — воздух прогреется до +19…+21 градуса.