«Хватит спрашивать других»: в Рыбацком появился арт-объект, который дает правильный (или неправильный) совет

Скульптура напоминает о том, как важно доверять собственным ощущениям и слушать только себя. На арт-объекте написана лаконичная фраза: «Хватит спрашивать других». Не все горожане поняли замысел работы, некоторые назвали арт-объект «странным» и «недоделанным», ведь стоит он на пустыре.

Сама художница в социальных сетях сообщила, что скульптура несет в себе важный смысл: «Думайте сами, хватит спрашивать других» — призывает «уставший» предсказывать будущее шар судьбы, сделанный руками петербургской художницы.

Улицы Петербурга получили новые названия. Феминистки провели акцию «Возвращенные имена», в рамках которых переименовали улицы в честь великих женщин.

В Петербурге стартует кураторский форум «Художники говорят не о себе». В его рамках художники примут гостей в своих мастерских и будут говорить не о себе, даже не об искусстве. Спектр тем — от жизни мотыльков до логики функционирования кооперативов.