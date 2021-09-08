МЧС предупреждает: на Петербург надвигается шквалистый ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с 19-22 часов, ожидается усиление западного, юго-западного ветра 17-19 м/с. Высота волн 0,5-1,0 м.

Долгожданное потепление пришло: сегодня Петербург оказался в теплом секторе циклона. По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 сентября, метеорологические условия в Петербурге будут формироваться под влиянием теплого сектора циклона, центр которого окажется над акваторией Белого моря. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, а температура продолжит расти и на 1-2 градуса превысит норму.

Власти Петербурга непреклонно стоят на своем: отопление в городе включат, когда в течение пяти дней столбики термометров опускаются ниже +8 градусов. Мы это уже выучили, но знать, когда в домах станет теплее, все-таки хотим — и тут на помощь приходит прогноз главного синоптика Петербурга.