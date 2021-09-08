Феминистки «переименовали» улицы Петербурга в честь великих женщин. Это акция «Возвращенные имена»

Акция «Возвращенные имена» была проведена в рамках сентябрьской недели женской истории и посвящена женщинам, в честь которых были названы улицы Петербурга — но «впоследствии их имена были стерты из названий». Так, 15-я линия Васильевского острова стала улицей Веры Слуцкой, Малая Конюшенная — Софьи Перовской, улица Полозова — улицей Анны Ульяновой, а набережная канала Грибоедова превратилась в Екатерининский канал.

«Женщин, увековеченных в городских пространствах и так критически мало, а переименование вышеупомянутых мест уменьшает их в разы. Из-за снижения видимости женского вклада в исторические процессы, активистки решили напомнить о ранних названиях улиц, площадей, каналов. Нам бы хотелось, чтобы городских мест, носящих женские имена становилось больше, а не меньше. Потому что никто не знает ответа на вопрос: "Было бы меньше изнасилований в парках, носящих имена великих женщин?"», — приводит Telegram-канал «ПЬЯTNIЦА» слова активисток.