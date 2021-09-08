Жилплощадь дня: в Петербурге нашли квартиру, в которой зарегистрированы 3,4 тысячи человек

Квартира была обнаружена во время рейда, организованного прокуратурой Адмиралтейского района с целью проверки, соблюдается ли миграционное законодательство. 3,4 тысячи человек в одном жилище фиктивно зарегистрировало общество с ограниченной ответственностью «Позитив Групп» — все «квартиранты» оказались иностранцами.

«При этом указанная организация предпринимательскую деятельность в период постановки иностранцев на миграционный учет не осуществляла, фактически жилье им не предоставляла», — отмечают в прокуратуре.

По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.