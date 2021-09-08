Среди недавно рассекреченных материалов — сведения о заброске немецких агентов в тыл в июле 1943 года, документы об увеличении запретного времени для передвижения ленинградцев по городу, обращения о снабжении армии и населения витаминами, о строительстве складов жидкого топлива и об открытии стационара для ослабевших рабочих при заводе «Красный металлист», справка об организации производства пенициллина в Ленинграде.

Электронный проект представляет также архивные документы, связанные с началом войны и послевоенным восстановлением города, партизанским движением и формированием Ленинградского народного ополчения, документы с автографами секретарей Ленинградских обкома и горкома.