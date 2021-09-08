Сегодня, 8 сентября, исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. Петербургский архив показал недавно рассекреченные документы блокадного времени — запустив виртуальный выставочный проект «Они защищали тебя, Ленинград».
Виртуальный выставочный проект «Они защищали тебя, Ленинград» запущен к 80-летию со дня начала блокады. Он представляет собой электронную версию рассекреченных архивных документов и посвящен жителям блокадного Ленинграда. На портале представлены фотографии и документы, рассказывающие о жизни в осажденном городе. На оцифрованных архивных фотографиях — бойцы Красной армии, уходящие на фронт, сборка танков на одном из заводов Ленинграда, ленинградские школьники, ледяная трасса через Ладожское озеро.
Среди недавно рассекреченных материалов — сведения о заброске немецких агентов в тыл в июле 1943 года, документы об увеличении запретного времени для передвижения ленинградцев по городу, обращения о снабжении армии и населения витаминами, о строительстве складов жидкого топлива и об открытии стационара для ослабевших рабочих при заводе «Красный металлист», справка об организации производства пенициллина в Ленинграде.
Электронный проект представляет также архивные документы, связанные с началом войны и послевоенным восстановлением города, партизанским движением и формированием Ленинградского народного ополчения, документы с автографами секретарей Ленинградских обкома и горкома.
«80 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. Это самый страшный и трагический период в истории нашего города. Архивы хранят документы и фотографии тяжелейших дней блокады. В День памяти и скорби с ними смогут ознакомиться тысячи людей. Молодое поколение получит новые сведения о той, великой войне, о подвигах наших дедов и прадедов, их мужестве, стойкости и героизме», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — город находился в осаде на протяжении 872 дней. За это время погибли, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97 % от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.
В 2021 году появилось приложение «Слушая Сердцем» — аудиогид по городским историческим местам в формате документальных спектаклей. Сценарии для аудиопостановок написаны по мотивам воспоминаний и дневников жителей блокадного Ленинграда — в записи первых спектаклей-променадов приняли участие Максим Виторган, Кирилл Люкевич и другие. Ранее «Комитет 8 сентября» также запустил приложение «Блокада. Имена». Оно визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных.
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