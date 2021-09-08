Сегодня Петербург в теплом секторе циклона. Вот какая погода ждет горожан — в прогнозе синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 сентября, метеорологические условия в Петербурге будут формироваться под влиянием теплого сектора циклона, центр которого окажется над акваторией Белого моря. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, а температура продолжит расти и на 1-2 градуса превысит норму.

Температура воздуха сегодня составит +16…+18 градусов, по области прогреется до +14…+19. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Также сегодня на Петербург могут обрушиться дожди и сильный ветер — об этом накануне предупреждало региональное МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 9 сентября, в Петербурге ожидается преобладание облачной погоды — ночью местами пройдет небольшой дождь, днем может усилиться. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +15…+17.

В пятницу, 10 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. В начале ночи местами пройдет кратковременный дождь, днем обойдется без существенных осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +9…+11 градусов, в окрестностях местами до +6, днем прогреется до +15…+17.