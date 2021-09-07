В Москве откроют первый участок веломаршрута «Вело 1». Он свяжет столицу с Петербургом

В Москве готовятся открыть первый участок веломаршрута «Вело 1». Весь маршрут свяжет столицу с Петербургом — путь пройдет вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей.
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Фото: Shutterstock.com
Первый, пилотный участок веломаршрута «Вело 1» из Москвы в Петербург расположится на западном берегу Канала имени Москвы — в Дмитровском городском округе. Открытие участка пройдет 12 сентября. Как рассказали «Собака.ru» организаторы, этот день познакомиться с маршрутом и прокатиться по нему смогут все желающие, трасса не требует специальных спортивных навыков и особой подготовки — необходимо только зарегистрироваться. Также пункты регистрации будут работать в Яхроме и Дмитрове.
Маршрут пилотного участка проходит вдали от оживленных трасс, не пересекаясь с автомобильными дорогами. Участок оборудован площадками для отдыха, системой навигации с указателями достопримечательностей, мест питания, а также указателями направления движения и расстояния до населенных пунктов. Ширина дорожки составляет 3 метра. Покрытие выполнено из экологичного материала — гранитного отсева. Проезд по маршруту будет бесплатным.
«Вело 1» — первый подобный веломаршрут в России, его протяженность составит больше 1 000 километров. Маршрут свяжет две столицы, Москву и Петербуг — путь пройдет вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. Создание маршрута призвано развивать внутренний туризм, объединять вокруг себя сообщество велоэнтузиастов, спортсменов, путешественников, популяризировать здоровый образ жизни и велокультуру. Развитием проекта займется автономная некоммерческая организация создания и эксплуатации веломаршрута «Вело 1».
Реализации проекта предшествовала экспедиция, организованная КБ «Стрелка» совместно с проектом Let’s bike it!. Главной целью участники велоэкспедиции из Москвы в Петербург ставили изучение маршрута, по которому будет проложена велодорожка, соединяющая две столицы — зафиксировать его текущее состояние, провести анализ навигации и определить запросы пользователей. Экспедиция стартовала в сентябре 2020 года и продлилась 16 дней, общая протяженность пути составила 1 150 километров.
Как показали результаты исследования, маршрут обладает высоким туристическим потенциалом, на пути расположено множество достопримечательностей культурного, природного и религиозного значения — такие как Юрьев монастырь и Нило-Столобенская Пустынь. Однако многие исторические памятники заброшены и требуют реставрации — например, дворянская усадьба XVIII века Никольское-Обольяниново в селе Подъячево Московской области.
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