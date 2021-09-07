В Москве откроют первый участок веломаршрута «Вело 1». Он свяжет столицу с Петербургом

Первый, пилотный участок веломаршрута «Вело 1» из Москвы в Петербург расположится на западном берегу Канала имени Москвы — в Дмитровском городском округе. Открытие участка пройдет 12 сентября. Как рассказали «Собака.ru» организаторы, этот день познакомиться с маршрутом и прокатиться по нему смогут все желающие, трасса не требует специальных спортивных навыков и особой подготовки — необходимо только зарегистрироваться. Также пункты регистрации будут работать в Яхроме и Дмитрове.

Маршрут пилотного участка проходит вдали от оживленных трасс, не пересекаясь с автомобильными дорогами. Участок оборудован площадками для отдыха, системой навигации с указателями достопримечательностей, мест питания, а также указателями направления движения и расстояния до населенных пунктов. Ширина дорожки составляет 3 метра. Покрытие выполнено из экологичного материала — гранитного отсева. Проезд по маршруту будет бесплатным.

«Вело 1» — первый подобный веломаршрут в России, его протяженность составит больше 1 000 километров. Маршрут свяжет две столицы, Москву и Петербуг — путь пройдет вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. Создание маршрута призвано развивать внутренний туризм, объединять вокруг себя сообщество велоэнтузиастов, спортсменов, путешественников, популяризировать здоровый образ жизни и велокультуру. Развитием проекта займется автономная некоммерческая организация создания и эксплуатации веломаршрута «Вело 1».