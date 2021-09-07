Опрос для выбора объектов зеленых насаждений, которые будут благоустроены в первоочередном порядке, запустил Комитет по благоустройству Петербурга. Свои предложения горожане могут высказывать в комментариях в официальной группе комитета ВКонтакте.

«Каждый житель города, поучаствовав в опросе, сможет повлиять на выбор территорий, которые преобразятся в ближайшие три года. Голос будет учтен, если посетитель в комментариях под публикацией просто укажет городской парк, сквер или сад», — отмечают в Смольном.

Предложения жителей принимаются до 15 сентября включительно. Итоги опроса Комитет по благоустройству подведет 17 сентября. Чем больше комментариев соберет тот или иной объект, тем выше его шансы попасть в список первоочередных территорий для благоустройства.

Как напоминают в Смольном, на прошлой неделе открылся второй этап Бестужевского сада у Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта. Также масштабное благоустройство ведется на территории, примыкающей к Среднему и Нижнему Суздальским озерам — там уже появилось общественное пространство с зонами для пикника, молодыми деревьями и пляжным оборудованием. На Васильевском острове уже завершаются работы по созданию сквера «Осенний марафон». Всего в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который курирует Комитет по благоустройству Петербурга, в 2021 году в городе будут созданы 43 новых общественных пространства.