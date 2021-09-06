Под мостом Бетанкура появился стрит-арт с Сергеем Довлатовым

По мостом Бетанкура в Петроградском районе появилось стрит-арт-изображение Сергея Довлатова. Его в рамках фестиваля «День Д» создали художники Стас Багс и Миша Верт.
Как считают художники, стрит-арт обязательно закрасят — и дело не в коммунальщиках, а тех, кто нанесет что-то другое поверх писателя и его собаки. «Обязательно испортят, обязательно закрасят. Это реалии уличного искусства, мы к этому привыкли. Возможно, проживет чуть дольше, чем классические граффити. Тем не менее ничто не вечно, и этот рисунок тоже. Порадует глаз столько, сколько улица позволит ему просуществовать», — поделился Миша Верт. «Скорее всего, завтра или послезавтра здесь нарисует кто-то другой», — добавил Стас Багс, отмечая, что «это хорошо».
В этом году фестиваль «День Д» отметил двойной юбилей — событие не только прошло в пятый раз, но и было приурочено к 80-летию со Дня рождения Сергея Довлатова. В сквере Довлатова на Загородном проспекте открыли памятник фокстерьеру Глаше — любимой собаке писателя.
Фестиваль был омрачен приходом полиции. Руководителя фестиваля «День Д» Анастасию Принцеву, а также координатора проекта и одного из участников мероприятия задержали и повезли в 28-й отдел. Как отметили в Смольном, мероприятие не было согласовано с Комитетом по культуре.
Памятник Сергею Довлатову установили на улице Рубинштейна 4 сентября 2016 года. Позже фигуру демонтировали, а когда вернули на свое законное место, облили машинным маслом и превратили в помойку. В апреле 2019 года в сквере Довлатова установили новую табличку — на ней изображены сам писатель и пес, прообразом которого стал фокстерьер Глаша. В сентябре, ко Дню рождения Сергея Довлатова, впервые вышли в печать письма писателя к Иосифу Бродскому. А «Литфонд» выставил на торги экземпляр сборника новелл Сергея Довлатова «Компромисс». Издание, выпущенное в тираж в 1981 году в Нью-Йорке, подписано собственноручно автором.
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