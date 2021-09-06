Под мостом Бетанкура появился стрит-арт с Сергеем Довлатовым

В этом году фестиваль «День Д» отметил двойной юбилей — событие не только прошло в пятый раз, но и было приурочено к 80-летию со Дня рождения Сергея Довлатова. В сквере Довлатова на Загородном проспекте открыли памятник фокстерьеру Глаше — любимой собаке писателя.

Фестиваль был омрачен приходом полиции. Руководителя фестиваля «День Д» Анастасию Принцеву, а также координатора проекта и одного из участников мероприятия задержали и повезли в 28-й отдел. Как отметили в Смольном, мероприятие не было согласовано с Комитетом по культуре.