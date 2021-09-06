Вблизи парка 300-летия планируют построить три 50-метровые площадки для водных видов спорта

Компания АО «Зенит-Арена» планирует в 2022 году начать строительство трех площадок в Финском заливе у парка 300-летия.
Площадки построят, чтобы те гасили штормовые волны и предотвращали размывание береговой линии. На них также планируют разместить базы водных видов спорта, например сапсерфинга, винг- и кайтсерфинга, и оборудовать помещения для проката и хранения спортивного инвентаря, рассказали в пресс-службе компании.
Предполагается, что площадки будут круглой формы и диаметром 50 метров. Точное место размещения гидротехнических сооружений в документации не определено.
Пляж парка 300-летия в Петербурге начнут благоустраивать уже осенью —в связи с этим береговую зону закроют для посетителей на два года. Рассказываем, какие изменения там произойдут.
В последние годы сильно сократился срок покрытия Невской губы льдом, из-за чего волны Финского залива активно размывают прибрежные части Петербурга. Но есть инженерные решения, которые могут это предотвратить, рассказал заместитель председателя Комитета по природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий.
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