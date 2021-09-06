О том, что жители Москвы не могут продлить цифровые сертификаты о вакцинации после повторной прививки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудницу одной из ИТ-компаний. Собеседница издания рассказала, что ее сертификат продлили только спустя три недели — после многочисленных обращений в техподдержку. При этом у ее коллег, которые ревакцинировались в Петербурге, таких проблем не возникало. Аналогичные жалобы на невозможность дополнить сертификаты данными о ревакцинации также были обнаружены на нескольких форумах.

В техподдержке Единой медицинской информационной системы в ответ на сообщение о проблеме заявили, что «на данный момент при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается — возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены».

В Департаменте информационных технологий Москвы в свою очередь сообщили, что QR-коды вакцинированных от коронавируса москвичей действуют год, поэтому проблем с ними не может быть даже у первых привившихся — так как массовая вакцинация началась в столице 5 декабря 2020 года, а сами сертификаты начали выдавать в январе 2021-го. «Информационные системы правительства Москвы предусматривают возможность продления QR-кода после ревакцинации в случае принятия такого решения. Оно будет принято позднее и не относится к компетенции ДИТ Москвы», — добавили в департаменте.

По данным «Коммерсанта», во многих компаниях работников мотивируют прививаться от коронавируса, предлагая дополнительные отпускные дни, призы или денежные премии. При этом некоторые компании требуют, чтобы прививка была сделана не более чем полгода назад и подтверждена цифровым сертификатом. Также в некоторых компаниях вернувшихся из отпуска сотрудников отправляют на карантин — на пять дней, если QR-код есть, и на 14, если его нет вовсе. Кроме того, сертификаты о вакцинации от коронавируса необходимы для въезда в ряд стран мира.