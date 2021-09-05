Навесы от солнца, качели и кабинки для переодевания: вот как изменится пляж парка 300-летия после благоустройства

Пляж парка 300-летия в Петербурге начнут благоустраивать уже осенью —в связи с этим береговую зону закроют для посетителей на два года. Рассказываем, какие изменения там произойдут.
Как сообщил генеральный директор ОАО «Зенит-арена» Игорь Краснов изданию 78.ru, на пляже появятся скамейки, навесы от солнца, качели, а также кабинки для переодевания. Кроме того, для колясок и людей с ограниченными возможностями сделают спуски, ведущие к пляжу, а для велосипедистов оборудуют парковки. По словам Краснова, установят и спортивную площадку.
Работы планируют завершить к лету 2023 года. Также гендиректор уточнил, что горожане все еще смогут посещать центральную часть парка.
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