Навесы от солнца, качели и кабинки для переодевания: вот как изменится пляж парка 300-летия после благоустройства

Как сообщил генеральный директор ОАО «Зенит-арена» Игорь Краснов изданию 78.ru, на пляже появятся скамейки, навесы от солнца, качели, а также кабинки для переодевания. Кроме того, для колясок и людей с ограниченными возможностями сделают спуски, ведущие к пляжу, а для велосипедистов оборудуют парковки. По словам Краснова, установят и спортивную площадку.

Работы планируют завершить к лету 2023 года. Также гендиректор уточнил, что горожане все еще смогут посещать центральную часть парка.