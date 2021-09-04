В это воскресенье «Упсала-Цирк» проведет цирковой воркаут и научит жонглировать на Васильевском острове

Так, в воскресенье на Васильевском острове проведут цирковой воркаут и устроят мастер-классы по жонглированию, а также покажут выступление. Начало шоу запланировано на 14:00.

«За время пандемии мы только убедились, что цирк должен выходить из своего шатра к людям. Поэтому 5 сентября мы придем в гости в пространство, которое создают клевые и созидательные люди. Мы хотим быть частью этого города, вместе делать так, чтобы пространство дышало и развивалось», — говорится в сообщении проекта.