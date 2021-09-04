Стало известно, когда откроется Думская башня для посетителей

В помещениях башни также откроют выставку, посвященную 30-летию возвращения городу исторического имени Санкт-Петербург, и местам, связанным с именем Петра Ильича Чайковского.

В пресс-службе ведомства также добавили, что этим летом здание передали центру музыкальной культуры «Чайковский». Сейчас в нем провели косметический ремонт и усилили безопасность на открытой смотровой площадке.