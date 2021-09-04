Стало известно, когда откроется Думская башня для посетителей

Башню Городской Думы Петербурга на Невском проспекте откроют для посещения 9 сентября. Об этом пишет пресс-служба Комитета по культуре города.
В помещениях башни также откроют выставку, посвященную 30-летию возвращения городу исторического имени Санкт-Петербург, и местам, связанным с именем Петра Ильича Чайковского.
В пресс-службе ведомства также добавили, что этим летом здание передали центру музыкальной культуры «Чайковский». Сейчас в нем провели косметический ремонт и усилили безопасность на открытой смотровой площадке.
Напомним, ранее на одной из главных доминант Невского проспекта — Думской башне — остановились часы. Поломку заметили петербуржцы. По их словам, стрелки не двигались с пятницы.
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