Синоптик: температура в Петербурге окажется ниже нормы на 5–6 градусов

«Сегодня, 4 сентября, синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать тыловая, холодная часть циклона, ушедшего на северо-восток Европейской России», — отметил он. По словам Леуса, при переменной облачности местами ожидаются кратковременные дожди, показания термометров останутся на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов, в Ленобласти — до +13. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, добавил специалист.