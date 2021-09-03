О планах «Петербург-Концерта» превратить здание бывшего Екатерининского общественного собрания в культурный кластер рассказала генеральный директор старейшей государственной концертной организации Екатерина Артюшкина. В здании на канале Грибоедова, 88-90, где проходили классические концерты, планируют также проводить медиации, творческие лаборатории и дизайнерские показы.

Уже в сентябре в новом медиацентре будут показывать документальные фильмы об искусстве и организовывать лекции. А 12 октября на площадке «Петербург-концерта» пройдет первая арх-медиация от организаторов конкурса «Золотой Трезини», в рамках которой обсудят архитектуру классических дворцов.

С 10 по 27 ноября в здании Екатерининского общественного собрания также пройдет фестиваль цифрового искусства Art&Tech, в рамках которого окажут объекты диджитал-арт и работы российских медиахудожников. Свой перформанс с использованием нейросетей представит первый резидент Дома Радио — композитор Алексей Ретинский, коллектив Media.Tribe подготовит аудиовизуальные инсталляции, а продюсерское бюро Artmix покажет, как делать музыку с использованием нейрофизиологических датчиков анализа работы головного мозга.

Здание Екатерининского общественного собрания было построено в 1905-1907-х годах на месте каменного двухэтажного особняка Первого Общественного собрания — своеобразного «закрытого клуба» для проведения досуга. На рубеже веков история Екатерининского общественного собрания была неразрывно связана с именами Сергея Дягилева, Анны Павловой, Александра Кугеля, Зинаиды Холмской, Николая Евреинова, Самуила Самосуда и других известных представителей русской культуры.

В 2019 году в здании бывшего Екатерининского общественного собрания открылся Камерный зал. Перестройкой помещений, в которых в разные годы располагались театр оперы, драмы и балета, студия «Белгоскино» и старейшее проектно-конструкторское предприятие отечественного морского судостроения «Балтсудпроект», и занялся «Петербург-Концерт».