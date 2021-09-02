Исследование: Петербург возглавил рейтинг самых ленивых городов России

Почти 50% россиян признались, что откладывают свои дела на потом, а 34% жителей страны сообщили, что не могут заставить себя заниматься рутинными бытовыми вещами. Около 15% россиян отметили, что порой им бывает лень куда-то идти, если место назначения находится не в пределах ближайшего района.

Порядка 7% респондентов признались, что не хотят тратить время на пользование общественным транспортом, так как это подразумевает дополнительные временные затраты на пересадки и дорогу до остановок.



Кроме того, 42% опрошенных рассказали, что лень и желание сэкономить собственное время заставляет их часто пользоваться услугами сервисов доставки, но только при условии, что стоимость доставки невысокая. Еще 39% пользуются доставкой, так как это избавляет их от необходимости куда-то идти самостоятельно.

В Петербурге во время пандемии сервисы доставки продуктов не справлялись с увеличением спроса из-за введения режима самоизоляции, который рекомендовано соблюдать до окончания «президентских» выходных. За последнюю неделю количество заказов в некоторых компаниях увеличилось на 30%, а средний чек — на 25%.

При решении непростых задач мы часто попадаем в тупик. Как ни странно, чтобы достичь инсайта, достаточно некоторое время ничего не делать. О том, как прокрастинировать продуктивно и в каких ситуациях нас озаряет чаще всего, рассказывает популяризатор науки Ася Казанцева.