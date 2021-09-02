Проектом по реконцепции площадки займется предприниматель Александр Шавлиашвили, который ранее занимался реконструкцией Василеостровского рынка. В обновление площадки вложат 250 миллионов рублей.

На Московском рынке появятся корнеры заведений общепита, однако торговая функция тоже сохранится. Сам Шавлиашвили отметил, что на рынке будут представлены 24 гастрономических и 30 продовольственных концепций: установят прилавки с овощами, фруктами и другими товарами. Рынок планируют открыть в обновленном формате в мае 2022 года.

На «Собака.ru» выходило большое интервью с Александром Шавлиашвили. Он рассказывал о первых шагах в карьере, достижениях и идеи реконструкции Василеостровского рынка.

Архитектурное бюро Rhizome разработало концепцию благоустройства Волжского переулка. Теперь маленькая жилая улица объединится с Василеостровским рынком. Получится комфортное место для петербуржцев, где будет не только фудкорт, но и детская площадка, коворкинг и луг. «Собака.ru» поговорила с руководителем архитектурного бюро Rhizome Евгением Решетовым и директором по развитию Василеостровского рынка Натальей Щедриной о том, каким будет пространство и как эта концепция повлияет на одну из главных гастрономических точек города.