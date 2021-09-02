Умерла кошка Капитолина — главная хранительница Петропавловского собора

«Друзья, с прискорбием сообщаем, что с нами больше нет дорогой и любимой Капитолины, главной кошки Петропавловской крепости, на протяжении более двадцати лет бессменной хранительницы Петропавловского собора. Капа прожила долгую и насыщенную жизнь и навсегда останется в сердцах сотрудников и посетителей Музея истории Санкт-Петербурга», — сообщили в музее.

Напомним, весной 2021 года Капитолина познакомилась с Юрием Куклачевым. Долгожданная встреча состоялась сразу после полуденного выстрела — знаменитый дрессировщик был представлен «ее Кошачьему Мяучеству».

Кошка Капитолина 21 год жила в Государственном музее истории Санкт-Петербурга и Петропавловский собор считала своей «вотчиной». Только с силу своего преклонного возраста она начала подпускать ко входу кота Федора, обитающего по соседству на Монетном дворе.