Скончался главный архитектор музея-заповедника «Петергоф» Сергей Павлов

Как сообщили «Собака.ru» в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф», Сергей Павлов скончался 31 августа после тяжелой и продолжительной болезни. За год до своей смерти, в сентябре 2020-го, он был награжден званием «Почетный реставратор I степени».

Среди проектов реставрации, выполненных Сергеем Анатольевичем, храм-усыпальница Иоанна Кронштадского, Собор Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор), Дворцовые конюшни в Петергофе, интерьер Церковного павильона Большого Меншиковского дворца.

«Человек блестящего образования, безгранично преданный любимому делу, высокий профессионал, он любил Петербург, прекрасно знал и чувствовал его архитектуру. За годы работы в Петергофе он успел необыкновенно много, вложил свои идеи в разные проекты и экспозиции, ценил жизнь, любил людей. Его любили все — он был замечательным человеком», — говорят в Петергофе.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Сергея Павлова.