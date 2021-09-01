Побег из Петербурга. Девочка пыталась попасть в Финляндию на такси, но у нее не вышло

Десятиклассница из Петербурга ушла из дома вечером 30 августа, чтобы погулять с подругой Алисой. Потом она просилась на ночевку к девочке, но получила отказ. Спустя какое-то время девушка позвонила родителям и заявила, что домой не вернется и не скажет, где она находится. Тогда мать Ефросиньи обратилась в полицию.

А уже 1 сентября подружек задержали на российско-финляндской границе. Они пытались выехать в соседнюю страну на такси. Полицейские сообщили об этом родителям школьницы — и те забрали ее домой. Где находится Алиса, не уточняется. Ефросинья объяснила полиции, что Алису на самом деле зовут Настя. С ней она познакомилась в социальных сетях, а впервые они встретились только 30 августа, пишет «Фонтанка».

Напомним, Генконсульство Финляндии избавится от стрит-арта в виде очереди за визами. Он появился на фасаде здания в начале августа. По мнению представителей дипмиссии, изображение было «актуальным и прекрасным», но все же «дипломатическая собственность – не место для граффити».