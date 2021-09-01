Фоторепортаж: Петербург встретил первый день осени градом и проливным дождем

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 2 сентября, в Петербурге ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, на побережье Финского залива местами до +11, днем +13…+15.

В пятницу, 3 сентября, прогнозируется облачная погода, дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. В ночное время суток +6…+8 градусов, днем +9…+11.

В субботу, 4 сентября, в Петербурге ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12.