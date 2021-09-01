В грузовом терминале Пулкова перепутали гробы. Узнали об ошибке уже на кладбище

Ошибка с оформлением гроба, которая сорвала похороны в Краснодарском крае, произошла в грузовом терминале петербургского аэропорта «Пулково». В одном из гробов была 37-летняя жительница Краснодарского края, в другом — девушка возрастом около 20 лет. Обе скончались в Петербурге, их транспортировали на родину в разные регионы России.

По предварительным данным, сотрудник грузового терминала неверно промаркировал гробы при оформлении. Из-за этого в аэропорту Краснодара мужчина, возвращавший на родину тело своей 37-летней умершей жены, получил гроб уже с другим телом. О подмене стало известно только на месте захоронения, что и сорвало похороны. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку.

Как пишет «Фонтанка», с точки зрения Уголовного кодекса состава преступления здесь нет, однако родственники могут подать иски к грузовому терминалу. Кроме того, транспортная прокуратура вынесет определение в его адрес, наказывать ответственных сотрудников будет уже юридическое лицо.