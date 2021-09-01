Солнце, облака и небольшой дождь: синоптики рассказали о погоде на первый день осени в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в первый день сентября на погоду в Петербурге окажет влияние северо-западная периферия углубляющегося циклона. Облаков в небе городом будет много, пройдут кратковременные дожди, а температурный фон ожидается на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха сегодня в Петербурге составит +14…+16 градусов, по области +12…+17. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 2 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14.

В пятницу, 3 сентября, в Петербурге будет облачно, пройдут дожди. Ветер ожидается западный, северо-западный — умеренный утром и с порывами до сильного днем. Температура воздуха в ночное время суток составит +6…+8 градусов, в дневное +10…+12.

Это лето было самым жарким за всю историю! Каким оно окажется в 2022 году? Уже есть прогноз — и даже оптимистичный. А вот оосень в Петербурге будет холоднее, чем обычно. Бабьего лета ждать и вовсе не стоит — сентябрь обещает побить рекорд холода.