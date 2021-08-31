В Петербурге к 2022 году откажутся от транспорта, в котором принимают оплату наличными

В городе внедрят безналичную оплату проезда с апреля 2022 года, одновременно с первым этапом реформы. Ранее власти заявляли лишь о своих намерениях на этот счет, без конкретных сроков, рассказали в комитете по транспорту.

Все автобусы на новых маршрутах с 2022 года будут оборудованы терминалами оплаты проезда с помощью карты «Подорожник», банковской карты или смартфона. В следующем году разовый билет можно будет купить в кассах метрополитена и «Организатора перевозок».

Ранее объявляли, что в общественном транспорте Петербурга появится пересадочный тариф. Он необходим для того, чтобы пассажир не оплачивал проезд заново и по полной стоимости, если в течение короткого времени совершил пересадку.