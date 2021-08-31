Частные трамваи «Чижик» планируют сделать беспилотными

Предполагается, что на беспилотное управление скоростные трамваи будут переводить вечером и ночью во время сервисных работ. Сейчас перегоном транспорта с одного места на другое занимаются специальные водители. В будущем это сможет с легкостью делать диспетчер со своего рабочего компьютера.

Что же касается городских маршрутов, то на них беспилотные «Чижики» появятся, когда примут необходимые изменения в законодательство. Тем не менее в компании утверждают, что трамвайная сеть была близка к беспилотному движению еще на старте проекта, пишет ДП.

«Чижик» будет курсировать от Хасанской улицы до станции метро «Ладожская». Частный трамвай может перевозить до 376 пассажиров, его длина – 33,45 метра. В салоне есть площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Проезд в частном трамвае будет стоить столько же, сколько в обычном.

Трамвай «Чижик» — первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между Смольным и Транспортной концессионной компанией (ТКК), который подписали весной 2016 года. Стоимость проекта оценивалась в 33,7 млрд рублей. Всего планируется закупить более 20 вагонов. В «Чижиках» есть розетки для подзарядки телефонов, аппараты для покупки билетов. Кондуктора в трамвае не будет.