Самый неприятный день: синоптик рассказал о погоде в Петербурге на первую осеннюю неделю

Также главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, 4 и 5 сентября циклон начнет уходить, дожди прекратятся, однако теплее от этого не станет. В выходные в лучшем случае в Петербурге будет +10-12 градусов.

Помимо погоды других осенних атрибутов в виде листопада ожидать не стоит. По словам синоптика для него нужны две вещи: во-первых, чтобы листья на деревьях были уже отжившие, а у нас они вполне зеленые в массе своей. А во-вторых, нужен ветер.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 1 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха +10…+12 градусов, днем +15…+17.

В четверг, 2 сентября, в Петербурге также облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, ночью — местами. Ветер северо-западный умеренный. В ночное время суток +6…+8 градусов, днем +13…+15.

Это лето было самым жарким за всю историю! Каким оно окажется в 2022 году? Уже есть прогноз — и даже оптимистичный. А вот осень в Петербурге будет холоднее, чем обычно. Бабьего лета ждать и вовсе не стоит — сентябрь обещает побить рекорд холода.