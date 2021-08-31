Видео дня: как неловкий петербургский кот с неизлечимой болезнью мотивирует людей на успех

Пара из Петербурга завела аккаунт в TikTok, в котором они выкладывают видео со своим котом Бариком. У животного с рождения нет мозжечка, который отвечает за координацию движений. К сожалению, эта болезнь не лечится.
@cat_barion
Вы знали о такой болезни? ##котинвалид ##прыжоккота ##мозжечковаяатаксия♬ SUNNY DAY - Matteo Rossanese
Кот делает почти все то же самое, что и другие домашние четвероногие, но шатается при ходьбе и плохо прыгает. Первое время хозяева боялись, что кот себе что-то повредит, и помогали ему залезать на диван или слезать с него. Позже они перестали это делать, чтобы кот учился самостоятельно забираться на небольшие препятствия.
Сейчас Барик чувствует себя отлично, несмотря на диагноз. Кот стал лучше ходить и прыгать, и все благодаря его активности. Хозяева снимают мотивирующие ролики с Бариком о том, как не сдаваться даже в таких ситуациях. Теперь кот звезда TikTok, на него подписаны уже 370 тысяч пользователей.
@cat_barion
Никогда не сдавайся! Спасибо всем, кто поддерживает нас ❤️ ##поддержка ##мотивация ##котинвалид♬ Can We Kiss Forever? - Kina
@cat_barion
crazy cat 🐱 ##fup ##funnyvideo ##пэт♬ FVN! - Lvl1
Ранее петербуржец стал «диснеевской принцессой» для котов. Виктор Кабанов снял квартиру в историческом доме в центре города и обзавелся хвостатым соседством — к нему домой по карнизу начали приходить коты. Они просят внимания к себе даже ночью, а взамен становятся любимцами в TikTok. Посмотрите видел, которые набирают миллионы просмотров.
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