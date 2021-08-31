Видео дня: как неловкий петербургский кот с неизлечимой болезнью мотивирует людей на успех

Кот делает почти все то же самое, что и другие домашние четвероногие, но шатается при ходьбе и плохо прыгает. Первое время хозяева боялись, что кот себе что-то повредит, и помогали ему залезать на диван или слезать с него. Позже они перестали это делать, чтобы кот учился самостоятельно забираться на небольшие препятствия.

Сейчас Барик чувствует себя отлично, несмотря на диагноз. Кот стал лучше ходить и прыгать, и все благодаря его активности. Хозяева снимают мотивирующие ролики с Бариком о том, как не сдаваться даже в таких ситуациях. Теперь кот звезда TikTok, на него подписаны уже 370 тысяч пользователей.